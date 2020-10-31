СМИ: Нижегородский политтехнолог Роман Амбарцумян умер от коронавируса Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По неподтвержденным пока данным, известный нижегородский политтехнолог Роман Амбарцумян умер в Сочи от коронавируса. Об этом сообщается в группе «ВЧК».

- Известный политтехнолог Роман Амбарцумян только что скончался в Сочи от COVID-19, - говорится в сообщении.

Официальных комментариев по этому поводу еще нет. Однако друзья и знакомые Романа Амбарцумяна уже оставляют соболезнования на его странице в соцсети.

Напомним, Роман Амбарцумян родился 31 июля 1980 года. Он окончил ННГУ имени Лобачевского в 2002 году по специальности «Прикладная математика». Спустя два года он прошел профессиональную переподготовку по специальности «Связи с общественностью». В 2017 году занимал пост директора департамента общественных отношений администрации Нижнего Новгорода.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает соболезнования родным и близким погибшего нижегородца.