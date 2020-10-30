Движение по улице Лоскутова временно прекратится

31 октября (с 10:00 до 20:00) и 2 ноября (с 14:00 до 22:00) движение транспорта временно остановится по улице Лоскутова на участке от проспекта Кирова до проспекта Ильича. Прекращение движение произойдёт по причине проведения хоккейного матча. Информацией об этом поделился департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Специалисты департамента призывают водителей сохранять предельную осторожность и внимательно следить за указаниями дорожных знаков.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная со 2 ноября, движение будет прекращено также у дома № 22 по улице Артельной в связи с ремонтом теплосетей на участке. Длиться работы будут до 30 ноября.

А кроме того, в настоящий момент происходит строительство новой развязки в районе деревни Ольгино. Сейчас готовность работ оценивается примерно в 20%. Подрядчику была поставлена задача завершить её досрочно — к августу 2021, а не к октябрю.