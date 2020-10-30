В 20 районах Нижегородской области новых заражений COVID-19 не выявили

За последние сутки в 20 районах Нижегородской области не выявили новых случаев заражения коронавирусом. Общее число поборовших болезнь жителей региона почти достигло 35 тысяч человек. А именно 34 929 нижегородцев, у которых прежде был подтверждён COVID-19, полностью излечились.

– По последним данным на 30 октября, суммарное число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составляет 41 169 человек. 19 796 человек от общего числа проживают в областном центре, а оставшиеся 21 373 – в районах и городских округах Нижегородского региона. Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 3 814 жителей Дзержинска, у 1 859 человек в Павловском районе, у 1 602 – в г. о. Бор, у 1 040 – в Богородском районе, у 850 – в Кстовском районе, у 769 человек – в Кулебакском районе, у 842 – в Городецком, у 647 – в г. о. Семёновский, у 622 – в Володарском районе, у 558 – в Балахнинском районе, у 598 – в Арзамасе, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией.

– Уже больше полугода мы с вами живём в условиях действия ограничительных мер, которые были введены из-за пандемией коронавирусной инфекции. Осень ожидаемо спровоцировала усугубление эпидемиологической обстановки. Поэтому теперь всем необходимо объединиться и направить общие усилия на соблюдение ограничительных мер и стабилизацию ситуации с заболеваемостью, – сказал Глеб Никитин.