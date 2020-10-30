Движение по улице Артельной будет перекрыто

С 08:00 второго ноября до 22:00 тридцатого ноября движение транспорта временно прекратится у дома № 22 по улице Артельной. Это произойдёт по причине ремонта теплосетей на указанном участке. Информацией об этом поделились в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Департамент призывать автомобилистов сохранять предельную осторожность и внимательно следить за указаниями дорожных знаков.

Напомним, что в настоящий момент происходит строительство новой развязки в районе деревни Ольгино. Сейчас готовность работ оценивается примерно в 20%. Подрядчику была поставлена задача завершить её досрочно — к августу 2021, а не к октябрю. Накануне стройку развязки посетил замруководителя Росавтодора Роман Новиков во время своего рабочего визита в Нижегородскую область. Он отметил, что развязка решит острую транспортную проблему: увеличит пропускную способность этого участка в несколько раз. С 20 тысяч автомобилей в сутки до 90 тысяч.