Три медали привезли нижегородские пловцы с чемпионата России Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Чемпионат России по плаванию прошёл в этом году в Казани с 25 по 30 октября, где соревновались более 400 лучших пловцов страны на дорожках Дворца водных видов спорта. И где нижегородские спортсмены завоевали одну золотую и две бронзовые медали. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Золотая медаль досталась нижегородскому пловцу Олегу Костину. Он стал победителем на дистанции 50 метров баттерфляем. А кроме того, он же занял и третье место на дистанции 100 метров баттерфляем.

Елена Богомолова — 15-летняя нижегородская пловчиха и мастер спорта международного класса — завоевала бронзу на дистанции 50 метров брассом.

— Мне запомнится чемпионат в Казани. Бассейн, в котором проходили соревнования, очень светлый, вода в нём комфортная. К ограничительным мерам, с учётом которых проходило состязание, мы уже привыкли. Нам ещё предстоит впереди чемпионат России по плаванию на короткой воде и Международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова», — поделился нижегородский пловец и заслуженный мастер спорта Олег Костин.