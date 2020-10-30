Иностранцы смогут приехать в Нижегородскую область по электронной визе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С 1 января 2021 года иностранцы из 52 государств смогут пересекать границу по универсальной единой визе. Нижний Новгород вошёл в перечень из 29 таких погранпунктов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Международный аэропорт Нижнего Новгорода вошёл в перечень погранпунктов, через которые с 2021 года иностранцы будут иметь возможность попасть в Россию напрямую по электронной визе. В год 800-летия Нижнего Новгорода это особенно важно. На празднование прибудут руководители и деятели культуры и искусства 29 зарубежных регионов-партнёров Нижегородского региона. Многочисленных иностранных туристов мы тоже ждём в гости. Уверен, что введение электронной визы повысит наш туристский потенциал и сделает регион более конкурентоспособным на международном рынке, – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Здорово, что в следующем году у нас появится возможность по-настоящему открыть Нижегородскую область для иностранцев. Подобный положительный опыт уже случался у нас в 2018 году во время Чемпионата мира по футболу. Тогда тысячи болельщиков со всего мира приехали в гости к нам. Теперь же посетить Нижегородскую область станет ещё проще и удобнее, – добавил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.