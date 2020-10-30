Льготный проезд отменили для нижегородских пенсионеров

С 1 ноября 2020 года в Нижегородской области будет временно приостановлено действие льготных проездных для пенсионеров в возрасте 65+. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В Нижегородской области продолжает действовать норма об обязательной самоизоляции граждан старше 65 лет, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – На сегодняшний день это одна из самых уязвимых категорий. Если раньше мы обязывали транспортные предприятия снабжать таких пассажиров бесплатными масками. Однако сейчас необходимы новые еры предосторожности. Об этом уже говорили и медики, и рекомендации главного санитарного врача России. И мы должны следовать этим рекомендациям, чтобы защитить здоровье нижегородцев.

Одновременно с этим был продлен бесплатный проезд для медиков и волонтеров, остающихся на передовой борьбы с коронавирусом. Они будут действовать вплоть до снятия режима повышенной готовности.