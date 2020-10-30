Ещё 13 нижегородцев скончались от коронавируса

По данным на 30 октября, число жертв коронавируса в Нижегородской области за сутки увеличилось сразу на 13 человек. В общей сложности в регионе скончались 770 жителей от COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, что отсутствие маски запрещено теперь даже в такси, лифтах и на парковках на территории всей страны. Ранее Глеб Никитин отвечал на вопросы жителей в своём Инстаграм. В частности, о введении карантина в регионе с 5 ноября. По словам губернатора, такие меры пока даже не рассматриваются. Родителям школьников же глава региона ответил, что после продолжительных осенних каникул, начатых раньше обычного из-за коронавируса, школьников ожидает очное обучение. Но теперь родители могут по собственному желанию перевести ребёнка на дистанционное.

Проверки соблюдения масочного режима в регионе продолжаются. Особое внимание уделяется ношению масок в транспорте и магазинах.