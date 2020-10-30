Глеб Никитин обсудил с Андреем Чертковым развитие Кстовского района

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы местного самоуправления Кстовского района Андреем Чертковым. Главной темой встречи стало обсуждение планов социально-экономического развития Кстовского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Побывав в Кстовском районе, я еще раз убедился в его огромном значении для региона, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Этот район является одним из опорных в социально-экономическом костяке области. Именно таким территориям необходимо уделять особое внимание.

По словам губернатора, у Андрея Черткова есть все необходимые качества и опыт для развития Кстовского района.

- Три с половиной года вы возглавляли региональное министерство энергетики и ЖКХ, - отметил Глеб Никитин. – Вы много работали в муниципальной сфере. И именно в этой сфере сейчас сконцентрированы все первоочередные задачи, в том числе прохождение отопительного сезона, реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», капитальный ремонт и многое другое.