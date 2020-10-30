Две новые дороги построят к крупным ЖК Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл выездное совещание по вопросу развития социальной и транспортной инфраструктуры в новых жилых комплексах. Рабочая встреча прошла на территории ЖК «Анкудиновский парк» Кстовского района. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

— В процессе поездки к территории жилого комплекса я ощутил все неудобства от отсутствия нормальной дороги. Неправильно, конечно, что при реализации таких крупных проектов вопрос транспортной инфраструктуры не учитывался изначально. Теперь мы изменим подход. Но это, конечно же, не значит, что решать уже существующие проблемы мы не будем. Сложности возникали с собственниками участков, по которым должна пройти дорога к «Анкудиновскому парку», но они уже практически решены. И как только завершатся, мы сразу направим заявку на включение строительства дороги в программу «Стимул» национального проекта «Жильё и городская среда». У территории есть перспективы для развития, и необходимо обеспечить её нормальной дорогой, — отметил Глеб Никитин.

Вместе с тем, как подчеркнул губернатор, строительство новой дороги к ЖК «Новая Кузнечиха» тоже планируется включить в нацпроект. Это повысит транспортную доступность комплекса для жителей нового микрорайона и деревни Новопокровское.