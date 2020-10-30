Новый рекорд: 401 нижегородец заболел коронавирусом за сутки

В Нижегородской области за последние сутки был выявлен 401 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших достигло 41 169 человек. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

- К счастью, растет и число выздоровевших. На сегодняшний день их число составляет 34 929 человек, - пояснили в региональном минздраве. – Только за последние сутки из больниц были выписаны 447 человек.

Вместе с тем за последние сутки в нижегородских больницах выросло число свободных коек для лечения больных коронавирусом. Их число достигло 6 256 штук. Из них 1,8 тысяч обеспечены кислородом, 804 – аппаратами ИВЛ.

- Из числа всех заболевших примерно 2,3 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - пояснили в ведомстве. – Еще 3,3 тысячи находятся в больницах. 50 человек помещены в обсерваторы.