В Дзержинске открыли фонтан на Торговой площади Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске окончено строительство фонтана на Торговой площади. Приём выполненных работ проводили глава Дзержинска Иван Носков, сотрудники департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия и подрядной организации. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фонтан строился в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» и регионального проекта «Вам решать», а стоимость работ по контракту составила 24,6 млн рублей.

В ходе проверки проделанных работ Иван Носков осмотрел техническое помещение, расположенное под фонтаном. Его площадь более 300 "квадратов". Все процессы внутри этого помещения полностью автоматизированы, все установки и оборудование современные.

– Строили фонтан в рамках проекта «Вам решать» – это значит мы выполняли пожелания жителей города, которые просили восстановить привычный объект на Торговой площади. Мне было важно проверить техническое состояние оборудования фонтана, его надёжность, – резюмировал Иван Носков.

В ближайшие дни подрядчику осталось уложить брусчатку вокруг фонтана, убрать за собой мусор и строительные сооружения. А после на площади установят урны, скамейки и завершат работы по освещению.