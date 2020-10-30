Работы по сохранению второго пакгауза начались на Стрелке. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Противоаварийные работы по сохранению второго пакгауза начались на Стрелке 26 октября. Работы проводит нижегородская компания ООО «Гефест», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сейчас специалисты устанавливают все необходимое оборудование и возводят строительные леса. Им предстоит очистить металлические конструкции пакгауза от слоя краски, провести обеспыливание и обезжиривание, а также покрыть их лаком в три слоя.

- Выполняемые работы направлены на восстановление защитных антикоррозийных покрытий металлических элементов памятника, - рассказали в региональном правительстве. - Это является неотложными мерами для предотвращения процессов разрушения, видоизменения памятника и потери его материальных компонентов.

Работы проводятся в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. На это из регионального бюджета выделено 21,5 млн рублей. Весь процесс планируется завершить в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, что территорию Стрелки откроют для свободного посещения в 2021 году.