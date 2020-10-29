Андрей Чертков проконтролирует ход благоустройства Лукерьинского пруда в Кстово

Глеб Никитин поручил Андрею Черткову контролировать ход благоустройства Лукерьинского пруда в Кстове Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ход благоустройства Лукерьинского пруда в Кстово взяли под строгий контроль. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Кстово и посмотрел, как ведутся работы над общественными пространствами, преображающимися по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Первой точкой осмотра стал Лукерьинский пруд, на котором идёт вторая очередь благоустройства.

- У Лукерьинского пруда хороший потенциал, территория может стать ярким общественным пространством, но качество проведенных здесь работ отвратительное, - отметил глава региона.

Местные жители пожаловались на недостроенную дорогу вокруг озера и плохую брусчатку. Кроме того, склоны пруда поползли вниз и могут представлять опасность для людей.

Теперь усиленный контроль за благоустройством и устранению недочетов будет вести глава местного самоуправления Кстовского муниципального района Андрей Чертков.

Глеб Никитин также прошелся по близлежащим около пруда дворовым территориям и отметил, что нужно привести в порядок двор у дома №5 на улице Островского.

- При реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и местных программ в последние годы приоритет в Кстовском районе отдавался именно общественным пространствам. В результате дворы оказались вне этой деятельности. Ситуацию надо исправлять: необходимо уделить особое внимание именно придомовым территориям, - поделился губернатор.

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