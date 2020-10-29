В Нижегородском театральном училище им. Е.А. Евстигнеева откроется экспериментальная лаборатория

В зданиях Нижегородского театрального училища проходит реставрация и ремонт в рамках подготовки к 800-летию города Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде отреставрировали фасад городской усадьбы М.А. Костромина, находящейся на Большой Покровской. Кроме того, рабочие приступили к ремонту внутренних помещений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, реставрационные работы двух зданий Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстигнеева – Городской усадьбы Костромина и Дома Эвениуса завершатся к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода.

- Театральное училище бережно хранит традиции своей более чем вековой истории, но при этом следует современным театральным тенденциям, - поделился глава региона.

Известно, что в здании учебного театра отремонтируют и покрасят полы, заменят освещение и обустроят лестницу. Сейчас уже в училище частично отремонтировали системы водоснабжения и водоотведения, покрасили стены в учебных аудиториях.

К слову, на базе театрального училища откроется экспериментальная лаборатория, включающая в себя студию звукозаписи, детский театр на подушках и современную учебную аудиторию.

- С появлением экспериментальной площадки для студентов училища откроются новые возможности для творчества и профессионального развития, – сообщил губернатор.

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