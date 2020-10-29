Детсад и школа в ЖК «Анкудиновский парк» могут быть введены раньше срока

Новый детский сад и школу планируется ввести в эксплуатацию раньше срока. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе выездного совещания на территории ЖК «Анкудиновский парк».

Сейчас там идет строительство школы на 675 мест и детского сада с бассейном на 280 мест в рамках программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». Их ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год.

- Работы идут весьма интенсивно, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Установленный срок их завершения приходится на конец 2021 года. Есть все основания завершить их строительство досрочно. Тогда уже 1 сентября там может начаться учебный год.

Напомним, всего в Нижегородской области в 2020 году по программе стимулирования жилищного строительства нацпроекта «Жилье и городская среда» ведется строительство трех школ и трех детских садов. Также в этом году должна начаться реализация проекта по созданию инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей в Павлове. На реализацию данных проектов из федерального бюджета было выделено 1,6 миллиарда рублей.