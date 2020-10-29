Александр Галкин единогласно избран главой МСУ Балахнинского района

Срок его полномочий составляет 5 лет. Фото: Администрация Балахнинского муниципального округа

Новым главой местного самоуправления Балахнинского района избран Александр Галкин. Об этом сообщает администрация Балахнинского муниципального округа.

На внеочередном заседании Земского собрания основным вопросом на повестке дня стало избрание главы местного самоуправления, в ходе которого депутаты муниципалитета единогласно проголосовали за Александра Галкина. Срок его полномочий составляет 5 лет, дата вступления в должность – 30 октября 2020 года.

- Выражаю благодарность депутатам за оказанное доверие. Буду работать профессионально, качественно, требовать такого же подхода от всех сотрудников администрации. Первая и важная задача - это формирование бюджета на 2021 год. В районе нужно создать хороший инвестиционный климат, - поделился новый глава округа.

Отметим, что с февраля текущего года Александр Галкин был временно исполняющим полномочия главы МСУ Балахнинского муниципального района.

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