В Арзамасе убитый парень неделю пролежал в квартире. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Арзамасе тело убитого молодого человека пролежало в квартире несколько дней, пока его не обнаружил хозяин жилища. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Жуткая история произошла в одном из домов на улице Ленина еще весной. Там 31 марта в съемной квартире был убит 27-летний мужчина. Убийца пришел к нему домой и стал требовать деньги за проигранное пари.

- В ходе возникшей ссоры злоумышленник жестоко избил мужчину и скрылся с места преступления, - рассказали следователи. - От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Тело убитого обнаружили лишь спустя неделю: его, лежащим на диване, обнаружил хозяин квартиры, которую снимал парень. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, предполагаемый убийца задержан.

«Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяние не признал. Он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в региональном управлении СК России.