Железнодорожный вокзал в Нижнем Новгороде реконструировали за 2,3 миллиарда рублей. Соответствующее инвестиционное соглашение между региональным правительством и ОАО «РЖД» одобрили депутаты регионального Заксобрания.

- В соответствии с проектом была проведена реконструкция вокзала, которая позволит увеличить вместимость вокзала к 2030 году до 3400 пассажиров, - говорится в сообщении. – Благодаря этому пропускная способность вокзала выросла более чем на 30%. Также в ходе реконструкции были обновлены все инженерные сети, в том числе освещение, вентиляцию и теплоснабжения. Также были модернизированы пассажирские платформы № 1, № 2 и № 3. Были созданы условия и для маломобильных граждан.

Как говорилось в пояснительной записке, реализация этого инвестпроекта дает основание для предоставления государственной поддержки в форме льготы по налогу на имущество – 173 972 тысяч рублей. Она будет действовать с 1 января 2021 года до 31 декабря 2025 года включительно. Общий объем инвестиций в этот проект составит 2,3 миллиарда рублей.