Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. В соответствии с ним, ношение масок стало обязательным в лифтах, подъездах и на парковках. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В указе был расширен перечень мест, где обязательно нужно защищать органы дыхания, - отметил Глеб Никитин. - В их число теперь входят парковки, лифты, подъезды жилых домов. В связи с этим я прошу нижегородцев максимально ответственно подойти к исполнению этих требований.

Кроме того, данный указ был дополнен требованиями к руководителям хозяйствующих организаций.

- В частности, торговые сети и транспортные предприятия должны неукоснительно контролировать наличие масок у покупателей и пассажиров, - отметил Глеб Никитин. - Офисных работников необходимо перевести сотрудников на дистанционный режим. Крупным организациям необходимо выполнить требование о разделении потоков сотрудников.