Дороги в центре Нижнего Новгорода отремонтируют в 2021 году

Дороги отремонтируют сразу на нескольких центральных улицах Нижнего Новгорода в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным мэрии, в следующем году отремонтируют дорогу на площади Минина, на всей протяженности улицы Варварской, а также на улице Ковалихинской – от Варварки до улицы Горького. Кроме того, дорогу отремонтируют на проспекте Гагарина - от площади Лядова до улицы Медицинской.

Напомним, в 2021 году Нижний Новгород отмечает 800-летие, и город вовсю наводит лоск к юбилею.

«Это самые посещаемые места среди туристов, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Герасименко. - Именно здесь проводятся значимые для нижегородцев праздники. Капитальный ремонт этих территорий – это хороший повод и подарок для города».

Ранее в Нижнем Новгороде представили концепцию развития набережной Федоровского. По задумке архитекторов ее превратят в «театр природных действий».