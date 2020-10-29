Нижний Новгород приближается к пику заболеваемости коронавирусом

Нижний Новгород и Нижегородская область приближаются к пику заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на заместителя регионального министра здравоохранения Светлану Белозерову.

- В настоящее время коэффициент заболеваемости составляет 1,06, - отметила Светлана Белозерова. – Правда, в отдельные дни он поднимается до 1,3. Это свидетельствует о напряженной ситуации. В последние дни фиксируется стабильно высокая заболеваемость.

Напомним, сейчас в Нижегородской области насчитывается свыше 40 тысяч заболевших коронавирусом. У 80% всех заболевших болезнь протекает в легкой и удовлетворительной форме. Еще 7% пациентов находятся в состоянии средней тяжести. Остальные 1,8% - в тяжелом состоянии. К сожалению, растет и число летальных случаев. По прогнозам регионального минздрава, в дальнейшем это число может вырасти еще.

Чаще всего заболевают подростки в возрасте от 15 до 17 лет и взрослые в возрасте от 50 до 64. Однако заражаются и дети. Сейчас в регионе насчитывается 54 заболевших ребенка в возрасте до года.