Ещё 442 нижегородца, заболевших коронавирусом, выздоровели

По данным на 29 октября 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 442 человека с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 34 482 человека. Об этом сообщает региональный Минздрав.

За последние сутки было выявлено 386 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 40 768 человек.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 1,2 миллиона человек. Средний показатель тестирования за неделю составил 407,8 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что сейчас в медицинских организациях региона развернуто 6182 койки для больных коронавирусом. В частности, более 2,5 тысячи обеспечены кислородом, а 681 - аппаратами ИВЛ.

Также, согласно указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, теперь ношение масок обязательно на парковках, в лифтах, подъездах и такси.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!