Проспект Гагарина снова перекроют из-за хоккейных матчей

По сообщению департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода стало известно, что 30 октября с 07:00 до 22:00 и 1 ноября с 07:00 до 20:00 временно перекроют движение на участке проспекта Гагарина.

Так, в связи с проведением хоккейных матчей проезд будет запрещен по проспекту Гагарина около дома №29.

В пятницу, 30 октября, нижегородское «Торпедо» встретится на домашней арене с минским хоккейным клубом «Динамо».

В воскресенье, 1 ноября, нижегородский хоккейный клуб сыграет против клуба «Амур» из Хабаровска. Матч также состоится на домашней арене ХК «Торпедо» в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в 17:00.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

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