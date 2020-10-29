29 октября 2020 года на очередном заседании областного парламента Евгений Лебедев сложил полномочия председателя Законодательного Собрания Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Известно, что Евгений Лебедев досрочно прекращает деятельность председателя по личному желанию, но продолжит осуществлять депутатские полномочия до конца созыва.

Напомним, что 31 марта 2011 года на первом заседании Заксобрания 5 созыва депутаты большинством голосов выбрали Евгения Лебедева председателем. Тогда за него проголосовало 30 человек.

Кроме того, 12 октября 2016 года Евгений Лебедев был избран председателем ЗСНО 6 созыва. Стоит отметить, что тогда ему выразили доверие 48 депутатов из 49 присутствующих.

В ближайшее время должна начаться процедура выбора нового председателя ЗСНО.

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