Развитие сельских территорий в Нижегородской области продолжится в 2021 году

В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году в Нижегородской области будет реализовано свыше 180 проектов по благоустройству. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

На реализацию программы регион направит около 235 миллионов рублей, также свыше 130 миллионов рублей планируется привлечь из федерального бюджета. Так, в рамках проекта планируется не только газификация сёл, но и ремонт и возведение социокультурных объектов, строительство дорог.

- Все реализуемые мероприятия в рамках программы прежде всего направлены на повышение качества жизни нижегородцев, - отметил глава региона. - Участие региона в программе дает нам дополнительную возможность для развития сельских поселений.

Ранее губернатор сообщал, что было принято решение о развитии поселка Ждановский Кстовского района и города Княгинино. К слову, в Ждановском до 2022 года построят физкультурный комплекс, а в Княгинино до 2021 года реконструируют местный ДК, построят газовую котельную, обустроят спортивные площадки. Кроме того, продолжится благоустройство села Ильино-Заборское. На эти цели поступит финансирование из федерального бюджета в размере 517 миллионов рублей.

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