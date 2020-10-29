Житель Бора заживо сгорел в своем доме

Житель Бора Нижегородской области сегодня заживо сгорел в собственном доме. Как оказалось, пожарных вызвали слишком поздно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре в частном доме на улице Воровского на Бору поступило в шесть часов утра, - рассказали в ведомстве. – На место происшествия сразу же выехали пожарные. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Полностью выгорела внутренняя отделка дома и пристрой. К сожалению, без жертв не удалось – на месте было обнаружено тело 56-летнего мужчины.

По данным спасателей, в тушении пожара были задействованы 17 человек личного состава и пять единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Последствия пожара оказались столь тяжелыми из-за того, что пожар обнаружили слишком поздно и не сразу сообщили в пожарную охрану.