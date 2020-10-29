Нижегородские компании готовятся к экспорту продукции во Францию

Представители правительства региона обсудили перспективы работы нижегородских компаний на рынке Франции Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприятия собираются поставлять свою продукцию на французский рынок. Этот вопрос представители компаний и правительства региона обсудили на совещании с руководителем торгового представительства РФ во Франции Михаилом Макаровым. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Так на совещании обсудили поставку продуктов, бактерицидных рециркуляторов, якорных цепей и такелажа во Францию.

По словам и.о. заместителя председателя правительства Нижегородской области Игоря Зотова, за первое полугодие 2020 года предприятия Нижегородской области увеличили экспорт товаров во Францию на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

- В нашей области многие производители готовы экспортировать свою продукцию в европейские страны. А западные страны заинтересованы в конкурентноспособной российской продукции, которая зачастую выигрывает и в ценовой политике, - поделился министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По окончании совещания было решено продолжать дальнейшее сотрудничество между Нижегородской областью и Францией.

Отметим, что в настоящее время более 60 нижегородских производителей поставляют продукцию за рубеж. В числе партнеров Нижегородской области – 35 стран мира.

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