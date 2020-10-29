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Нижегородку «развели» на деньги при продаже дивана через интернет

Женщина перечислила мошенникам свою пенсию
Валерия МУРОМЦЕВА
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Нижегородку «развели» на деньги при продаже дивана через интернет.

Нижегородку «развели» на деньги при продаже дивана через интернет.

Фото: Архив "КП"

Пенсионерка из Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников, продавая мебель через интернет. Женщина осталась без пенсии, а злоумышленники обогатились на 15 тысяч рублей.

Как рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области, женщину обманули по классической схеме. По словам пенсионерки, она решила продать диван и попросила родственников разместить в интернете объявление. Вскоре женщине позвонили. «Покупатель», подробно расспросив о товаре, сказал, что он сейчас находится в другом городе, но готов оплатить стоимость дивана, чтобы женщина его никому не продала. Обрадованная скорой продажей пенсионерка потеряла всякую осторожность и согласилась.

- Лжепокупатель сообщил пенсионерке, что для получения денежных средств необходимо подтвердить операцию перевода и получить наличные в банкомате. Женщина, действуя по инструкции покупателя, через банкомат перевела на указанный мошенником абонентский номер сумму в размере 15 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

После этого покупатель перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ЧП