Нижегородскую Стрелку планируют открыть для свободного посещения в 2021 году

Стрелка будет открыта для свободного посещения в 2021 году. Фото: АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области»

Обсуждения о том, как будет выглядеть благоустроенная территория знаменитой нижегородской Стрелки, продолжаются. В настоящее время культурное пространство закрыто для прогулок горожан, но уже в ближайшем будущем место станет доступным для свободного посещения.

Как сообщает пресс-служба АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области», территория Стрелки включена в программу #Среда800. В рамках проекта предполагается комплексное развитие Стрелки и создание общественного пространства.

- Чтобы сделать территорию Стрелки общедоступной и интересной для горожан, нужно вместе решить, какие задачи стоят перед нами с учётом временных и финансовых ресурсов, - отметила директор ИРГСНО Дарья Шорина.

Глобальный проект развития территории появится позже, а пока основной задачей на 2021 год является открытие Стрелки для горожан, чтобы они смогли наслаждаться видами на верхнюю часть города.

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