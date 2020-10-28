В Нижнем Новгороде усилен масочный режим

Теперь ношение масок также обязательно на парковках, в лифтах, подъездах и такси. Соответствующие изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Перечень мест, где необходимо носить маски, расширился в связи с постановлением главного государственного санитарного врача Анны Поповой.

- В целом нам не пришлось вносить какие-то существенные изменения, - сообщил глава региона. – Мы только расширили перечень мест, где обязательно нужно защищать органы дыхания.

Изменения также затронули торговые сети и транспортные предприятия, теперь они должны неукоснительно контролировать наличие масок у покупателей и пассажиров.

- Руководители организаций, где есть офисные работники, должны перевести таких сотрудников на дистанционный режим. Крупным организациям необходимо выполнить требование о разделении потоков сотрудников. Контроль за соблюдением требований указа проводится постоянно, и при необходимости мы готовы его усилить, - поделился Глеб Никитин.

При этом режим заведений общественного питания не изменился. Рестораны и кафе с 12 ночи до 6 утра могут работать только на вынос. В это время внутри заведений не должно находиться посетителей.

В настоящее время важно максимально стабилизировать деятельность системы здравоохранения и обеспечить работоспособность экономики.

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