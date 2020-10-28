Красная подсветка включится на телебашне в Нижнем Новгороде 29 октября

29 октября 2020 года на нижегородской телебашне, расположенной на улице Белинского, включат красную подсветку. Иллюминация будет приурочена к Всемирному дню борьбы с инсультом. Об этом сообщает нижегородский филиал ФГУП «РТРС».

Известно, что в Нижегородской области, как и в других регионах России, будет проводиться ежегодная акция «Оденься в красное!». Её главная цель - привлечь внимание к проблеме высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и повысить осведомленность о мерах их профилактики.

- Подсветка зажжется и будет работать на нижегородской телебашне с 19:00 до 22:00 по московскому времени. Акцию поддержат также и в других городах, там тоже засияют красными красками телебашни, - сообщили в ведомстве. – Так, например, на медиафасадах Останкинской телебашни будет транслироваться сердце с белыми очертаниями на красном фоне.

Напомним, что новая архитектурно-художественная подсветка был смонтирована на телебашне еще в 2018 году. С тех пор ее включают в честь главных праздничных дат – по случаю Дня Победы, в День России и другие праздничные дни.

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