Пункт тестирования на коронавирус открыли в аэропорту «Стригино»

В международном аэропорту «Стригино» открыли пункт тестирования на коронавирус. Он находится на первом этаже аэровокзала. Работать он будет круглосуточно, лишь с небольшими технологическими перерывами. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Стригино».

-Забор биоматериалов производится в специально оборудованном процедурном кабинете, - пояснили в аэропорту. – Там соблюдаются все рекомендуемые меры профилактики коронавируса.

Чтобы пройти тестирование, нижегородцы должны иметь при себе паспорт и СНИЛС. Результаты анализов станут известны через три дня. О них нижегородцам сообщат любым из указанных способов: по СМС, по номеру телефона или на адрес электронной почты.

Эти результаты анализов выдаются на бланке организации и могут загрузить на сайт Госуслуги. Подробности можно узнать по телефону

8 (831) 261-81-93.