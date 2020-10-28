Ещё 500 отдаленных деревень будут обслуживать автолавки

На проект «Автолавки в село» из областного бюджета выделено более 13,5 млн рублей Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Автолавки обеспечат продуктами жителей более 500 отдаленных населенных пунктов региона. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сейчас развитие проекта «Автолавки в село» является важной задачей, особенно учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию.

Так, своим опытом делятся представители Дальнеконстантиновского района, где программа реализуется с прошлого года. Так, автолавка в этом районе обслуживает 49 отдаленных деревень.

- Проживают там, в основном, пенсионеры, и они могут купить все необходимое только в автолавке. Мы приняли участие в программе в прошлом году, и теперь бабушки и дедушки ждут нас с нетерпением, - рассказала директор потребительского общества «Дальнеконстантиновский хлебозавод» Татьяна Холзакова

В прошлом году 10 муниципалитетов получили субсидии в размере 1,5 миллиона рублей, которые позволили компенсировать предпринимателям часть затрат на покупку техники и оборудования. Для участия в проекте необходима готовность участвовать в софинансировании, возможность обслуживания автолавкой не менее пяти населенных пунктов и создание новых рабочих мест.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова, в каждом районе победивший предприниматель получить до 900 тысяч рублей на покупку автолавки.

В этом году было выбрано ещё 13 районов, где будет реализоваться проект:

1. Вачский район,

2. Дивеевский округ,

3. Краснооктябрьский район,

4. Княгининский район,

5. Лукояновский район,

6. Спасский район,

7. Пильнинский район,

8. Большебодинский район,

9. Бутурлинский район,

10. Ковернинский округ,

11. Шатковский район,

12. г.о. Сокольский

13. г.о.г. Шахунья.

Напомним, что в 2018 году регионом было подписано соглашение с Агентством стратегических инициатив, которое, в частности, касается использования регионом лучших практик из «Магазина верных решений». В рамках проекта старые изношенные автолавки заменяются на более новые и совершенные, с холодильным оборудованием.

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