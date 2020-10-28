Движение временно ограничат ночью 6 ноября на трассе М-7 «Волга»

Для безопасного проведения основных работ движение транспорта приостановят с 0.00 до 0.40 в районе остановки «Сады». Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Движение транспорта временно ограничат на трассе М-7 в Нижегородской области в связи с монтажом надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».

В Дзержинском районе ремонтные работы будут вестись в ночь с 5 на 6 ноября на 397 километре трассы. В частности, для безопасного проведения основных работ движение транспорта приостановят с 0:00 до 0:40 около остановки «Сады».

Объезд возможен по местной дороге с выходами на трассу М-7 «Волга» на 393 и 397 километрах.

В Управлении просят водителей отнестись с пониманием к временному неудобству, а также заранее планировать свой маршрут с учетом новой схемы движения. О всех возникающих внештатных ситуация можно будет сообщить в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород по телефону +7 (831) 282-28-11.

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