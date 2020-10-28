Нижний Новгород поучаствовал во II Всероссийском форуме «Экологическии форсайт»

Второй Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт» завершился в Саратове. В форуме приняли участие более 200 человек из 21 городов страны, представители Нижнего Новгорода также участвовал в мероприятии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Участниками форума стали талантливые ученые, ребята, которым небезразлично состояние окружающей среды нашей страны, которые хотят поделиться своими мыслями, как сделать мир лучше, - подчеркнул первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» Максим Корольков.

Так, форум включал в себя конференцию об обеспечении экологической безопасности населения, конкурс исследовательских работ молодых ученых на тему утилизация и повторного использования отходов I-II классов опасности. Также были подведены итоги конкурса социальной экологической рекламы, проведен круглый стол «Формы участия студенческой молодежи в решении экологических проблем регионов».

Отметим, что проект проводился в рамках нацпроекта «Экология».

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