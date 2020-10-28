На Бору добились закрытия производства брусчатки в жилом доме

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области в судебном порядке добилась закрытия производства в подсобных помещениях гаражного типа Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На Бору закрыли производство брусчатки в жилом доме № 2а по улице Фигнер. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Производство было обнаружено в подсобных помещениях гаражного типа в ходе проверки сотрудниками ГЖИ.

- Шум работающих станков, поток большегрузных машин, пыль от рабочего процесса производства тротуарной плитки долгое время отравляли жизнь владельцам близлежащих домов частного сектора, - поделился руководитель Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул.

Собственник жилого дома отказался добровольно прекращать деятельность своего предприятия, поэтому Госжилинспекция обратилась в суд с исковым заявлением.

Так, в Борском суде было принято решение о прекращении использования жилого помещения не по назначению.

В минувший вторник, 27 октября, прошла повторная проверка, её провели сотрудники ГЖИ совместно с судебными приставами. Проверка показала, что производство брусчатки в доме №2 на улице Фигнер больше не осуществляется.

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