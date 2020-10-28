В Балахне планируют отремонтировать аварийный мост на улице Елизарова

Глава округа совершил объезд города.Фото: Администрация Балахнинского округа

В минувший вторник, временно исполняющий полномочия главы МСУ Балахнинского округа Александр Галкин провел выездную проверку города. Об этом сообщает администрация Балахнинского округа.

Первой точкой осмотра стал проезд к улицам в районе Нефтеям. Глава района пообщался с местными жителями и сообщил, что в этом году проезд засыпят гранулянтом, а уже в следующем отремонтируют капитально.

Затем Александр Галкин побывал в районе аварийного моста на улице Елизарова. Известно, что в настоящее время мост закрыт для проезда, но, чтобы приступить к его ремонту, нужно разработать проект и пройти госэкспертизу, а также провести конкурсные процедуры.

- Сегодня встретились с проектантами, которым предстоит разработать документацию для реконструкции моста, - поделился в.и. полномочия главы МСУ Балахнинского округа.

Отметим, что автомобили объезжают это место по деревянному мосту со стороны улицы Сергеевка на улицу Радищева.

В ходе проверки, Александр Галкин оценил работы, которые проводятся на участке дороги по улицам Елизарова и Первомайской. Там было обнаружено нарушение, во время ремонта дорожного полотна рабочие пропустили участок у железнодорожных путей. Подрядчик обязался исправить этот недочёт.

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