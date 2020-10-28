Еще 377 нижегородцев заразились коронавирусом

По данным на 28 октября 2020 года, за прошедшие сутки в Нижегородской области от коронавируса выздоровело ещё 333 человека. В настоящее время 34 040 жителей региона с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 здоровы. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Также в регионе за последние сутки было выявлено 377 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 40 382 человека.

Больше 2300 человек из них проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает бессимптомно и в легкой форме. Еще около 3200 человек сейчас находятся в больницах.

Отметим, что сейчас в медучреждениях развернуто 6182 койки для лечения больных коронавирусом, из которых кислородом обеспечены более 2,5 тысячи, аппаратами ИВЛ – 681.

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