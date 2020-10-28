В Нижегородской области завершается ремонтная кампания дорог 2020 года

В эксплуатацию уже введено 160 из 195 участков дорог Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области отремонтировали 160 участков дорог из 195 запланированных на этот год. Общая протяженность нового дорожного покрытия сейчас составляет 719 километров. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ремонтная кампания 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подходит к концу.

- Сейчас общая площадь укладки верхнего слоя дорожного покрытия составляет 6,69 миллиона квадратных метров - это 98,8% от годового объема, - поделился глава региона

Губернатор также сообщил, что в настоящее время почти все участки дороги, включенные в нацпроект, отремонтированы, специалистам лишь осталось привести в порядок обочины и инфраструктурные элементы. Кроме того, естественно, а сотрудники Главного управления автомобильных дорог должны провести приемку работ и установить их соответствие ГОСТу.

Отметим, что по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на период с 2019 по 2024 годы необходимо произвести увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям.

Так, в Нижегородской области на 2020 год запланированы ремонтные работы на 195 участках общей протяженностью 881,1 км.

Благодаря рациональному распределению ресурсов и применению современных технологий, подрядчики смогли оперативно приступить к ремонту дорог весной 2020 года.

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