В селе Гагино появился памятник школьникам

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Гагино благоустроили сквер «Школьный» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В селе Гагино Нижегородской области состоялось открытие благоустроенного сквера «Школьный», в связи с этим работники местного Дома культуры представили небольшую концертную программу.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, в сквере выложили брусчаткой пешеходные дорожки, установили лавочки, урны и новое освещение. На территории также появились качели и стол для игры в шашки и шахматы. В ходе благоустройства в сквере «Школьный» также установили арт-объект в виде карандашей и памятник школьникам.

- Общественное пространство расположено рядом со школой, оно стало логичным продолжением территории образовательного учреждения, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Работы по преображению территории проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося частью нацпроекта «Жилье и городская среда».

Также благоустроенная территория решила одну из практических задач в посёлке, теперь в Гагино улица Ленина и улица Жукова связаны между собой тротуаром.

- Хочу призвать молодежь к бережному отношению к скверу, чтобы он служил долгие годы и являлся украшением села,- поделился глава местного самоуправления Гагинского района Павел Кондаков.

Всего в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе планируется благоустроить 129 общественных пространств и 125 дворовых территорий. Кроме того, по словам главы региона, уже в ноябре приступят к выбору подрядных организаций, которые займутся благоустройством территорий в 2021 году.

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