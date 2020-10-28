Три незаконные свалки ликвидировали в Нижегородской области

В Нижегородской области ликвидировали три несанкционированные свалки после обращения жителей в Центр управления регионом (далее ЦУР). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

О двух местах скопления мусора стало известно, через обращение на портал по взаимодействию с гражданами «Вам решать». Местные жители сообщили о свалках на проспекте Гагарина и Волжской набережной в Нижнем Новгороде.

Другая несанкционированная свалка обнаружилась в поселке Ветлужском, о ней жители рассказали в социальных сетях.

- Теперь обращения от нижегородцев поступают к нам напрямую, что дает возможность обрабатывать их намного более оперативно и качественно, - рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров. - Взаимодействие с надзорными органами стало плотнее, были созданы чаты в разных мессенджерах, где работа не просто идет, а кипит, проблемные сообщения поступают ежеминутно, а иногда и ежесекундно.

Министр также отметил, что обработка нарушений в режиме онлайн, позволяет качественнее и быстрее решить проблему, а ведь именно эти цели и преследует нацпроект «Экология».

Так, ЦУР за период с 19 по 25 октября обработал 26 873 обращения нижегородцев.

Специалисты и сотрудники центра обрабатывают информацию с официальных порталов организаций, сайта госуслуг и горячих линий, а также обращения и заявки работодателей через сервис «Карта жителя Нижегородской области».

Известно, что за неделю около 25,7 тысячи звонков поступило на горячую линию системы «112», а также 1180 сообщений было обработано через ситуационный центр проекта «Инцидент-менеджмент». В частности, основные обращения поступали из Нижнего Новгорода – 980, Арзамаса – 48, Дзержинска – 42.

Напомним, что основная задача ЦУР – это сбор и обработка обращений жителей в федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные структуры.

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