90 антикоронавирусных нарушений выявили в нижегородских кафе и магазинах

За три дня на территории Нижегородской области было проведено 2 34 патруля, в ходе которых было проверено 1789 объектов. Среди них магазины, кафе, бары, рестораны, караоке и танцевальные площадки. О этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Во время этих рейдов было составлено 90 протоколов, - говорится в сообщении. 32 из них были составлены на должностных лиц, 33 – на юридических лиц и 25 – на рядовых граждан. В итоге было возбуждено восемь административных дел. Со всеми нарушителями проводились профилактические беседы. Все эти протоколы будут позднее рассмотрены в судах.

К числу самых распространенных нарушений относится обслуживание за барной стойкой, рассадка более четырех человек, проведение танцевальных вечеринок, отсутствие рециркуляторов и отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции.

- Нам важно не допустить повторного закрытия предприятий, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Но при этом необходимо обеспечить соблюдение требований безопасности.