Ещё 376 нижегородцев заразились коронавирусом Фото: Архив "КП"

За минувшие сутки в Нижегородской области выявили 376 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Суммарное число заражённых по региону составляет теперь 39 636 больных. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Положительная статистика значительно снизилась. По данным на 26 октября, за сутки только 80 человек в Нижегородской области побороли COVID-19. Сравнительно с показателями прошлых недель и даже последних дней это неутешительно мало. Общее число выздоровевших в регионе превысило отметку в 33 тысячи. На данный момент их 33 301 человек.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уведомил, что вводить карантин в регионе с 5 ноября этого года пока не планируется, несмотря на растущее число заболевших. А также на территории области продолжаются проверки по соблюдение масочного режима и прочих требований безопасности согласно Указу губернатора. Ночная работа кафе и ресторанов с полуночи до шести утра разрешена теперь только навынос.