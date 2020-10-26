Минздрав опроверг жестокое обращение с детьми в дзержинской больнице

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём инстаграм прокомментировал скандал, поднявшийся недавно среди пользователей социальных сетей по поводу записей с камер видеонаблюдения детской реабилитационной психоневрологической больницы в Дзержинске. В своём обращении министр опровергает обвинения персонала в жестоком обращении с маленькими пациентами.

По словам Мелика-Гусейнова, чёрно-белое видео полиция города Дзержинск уже досконально проверяла.

— Следователи тщательно изучали все детали дела — были выезды и допросы всех сотрудников. В возбуждении уголовного дела было отказано, — пишет Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме того, сообщает, что старшая медсестра Зиновьева в октябре этого года уволилась по собственному желанию. Именно после её увольнения тема 2018 подняла вторую волну обсуждений.

Давид Мелик-Гусейнов обращает внимание пользователей на то, что главное сейчас — это здоровье маленьких пациентов больницы. А они находятся в полной безопасности. Видеонаблюдение записывает постоянно.