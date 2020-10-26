ФОТО: http://www.gordumannov.ru/dep16 Депутат нижегородской Гордумы Инна Ванькина заболела коронавирусом

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода и директор ТЮЗа Инна Ванькина заразилась коронавирусом. Об этом она сообщает на своей личной странице в Facebook.

– Я очень надеялась, что тест отрицательный. Уж очень моё самочувствие напоминает обыкновенное ОРВИ. Симптомов с потерей вкуса, запаха совсем не наблюдалось, кашля, отдышки тоже нет, – пишет Инна Ванькина.

А вместе с тем рассказывает историю возникновения у себя признаков заболевания. По словам депутата, их семья только вернулись из отпуска, как нижегородка стала наблюдать за собой недомогания. Сначала это сухость в носоглотке, ломота в суставах и высокая температура. Утром Инна Ванькина вызвала участкового врача.

– Хрупкая девушка в костюме «космонавта» пришла через пару часов, – вспоминает депутат.

Участковая взяла анализы, а спустя несколько дней тревожного ожидания пришёл положительный результат теста. Теперь семья Инны Ванькиной и она сама соблюдают жёсткий карантин.

Но к этому депутат добавила, что в ближайшую среду состоится заседание Гордумы, на котором она рассчитывает присутствовать. Поэтому сейчас Инна Ванькина надеется на отрицательный результат теста. А кроме того, призывает всех быть внимательными к своим ощущениям и сделать тест, если самочувствие вызывает хоть какие-то подозрения.