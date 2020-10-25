Нижегородцы смогут поучаствовать в акции «Ночь искусств» дистанционно

В 2020 году всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в онлайн-формате Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Всероссийская акция «Ночь искусств» состоится в 2020 году в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Во вторник, 3 ноября, нижегородцы смогут присоединиться к культурной программе мероприятия и побывать на онлайн-выставках, спектаклях, концертах и мастер-классах, а также на встречах с известными деятелями культуры.

- К онлайн-акции присоединятся и нижегородские учреждения культуры, – поделился Глеб Никитин. - Это замечательная возможность не выходя из дома организовать себе насыщенный культурный досуг. Очень удобно, что все события собраны на одном портале, так что пропустить самые интересные мероприятия не получится.

Главной информационной площадкой, на которой будет проходить «Ночь искусства» станет портал «Культура.РФ».

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