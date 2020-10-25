Нижегородцы могут проголосовать за граффити «Прощай, COVID!» в финале конкурса «ФормАRТ»

До 31 октября нижегородцы смогут проголосовать за победу земляков в конкурсе уличного искусства «ФормАRТ» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцев приглашают проголосовать за граффити «Прощай, COVID!», расположенное на одной из стен метромоста. Работа учувствует в конкурсе уличного искусства «ФормАRТ». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Граффити посвящено врачам-нижегородцам, которые каждый день ведут борьбу за сохранение жизни и здоровья людей. Созданием арта занималась целая команда профессионалов под руководством известного художника Алексея Лексуса.

- На рисунке врач рвет листок с надписью «COVID-19». Эта аллегория олицетворяет победу над вирусом, которая обязательно произойдет, - поделилась создательница эскиза Татьяна Липина.

Голосование продлится до 31 октября, а победителей объявят в ноябре в ходе онлайн-трансляции. Для того чтобы поддержать нижегородскую работу необходимо позвонить по телефону 8 (800) 301-50-23 и набрать номер финалиста – 9. Отметим, что позвонить с одного номера можно только раз, звонок совершенно бесплатный.

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