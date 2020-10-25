Карпом и белым амуром зарыбили пастбищное хозяйство Городецкого района

4 тонны рыбопосадочного материала выпустили в пастбищном хозяйстве Городецкого района Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Карпов и белых амуров выпустили в малое водохранилище реки Санда в Городецком районе. Через четыре года здесь будет выращено 40 тонн товарной рыбы. Об этом сообщил руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николай Бондаренко.

В настоящее время в регионе осуществляются все виды товарной аквакультуры: прудовая, пастбищная и индустриальная. Для пастбищной и садковой аквакультуры формируются рыбоводные участки.

Кроме того, рыбхозы - собственники объектов аквакультуры, поэтому выпущенная в водоемы рыба не подлежит любительскому рыболовству.

С января по сентябрь 2020 года в Нижегородской области было произведено около 465 тонн продукции товарной аквакультуры.

- К концу 2022 года планируется достичь показателя производства рыбы в 766 тонн в год, что позволит сделать рыбную продукцию местного производства более доступной для покупателей, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в феврале 2018 года глава региона Глеб Никитин утвердил госпрограмму «Развитие товарной аквакультуры Нижегородской области» с 2018 по 2020 годы.

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