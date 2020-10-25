Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования семье Анатолия Шилина. Глава МСУ Уренского района скончался на 55 году жизни.

- Анатолий Шилин был очень ярким и харизматичным человеком. Всю свою жизнь он посвятил развитию малой родины. Вместе с Анатолием Михайловичем мы открывали новое здание Дома ремёсел в августе 2018 года. Он был счастлив, что в его родном городе появился такой объект, и он к этому причастен. Анатолий Михайлович много работал с детьми, помогал им найти себя в спорте, а затем свои лучшие управленческие качества проявил в муниципальной сфере, - рассказал Глеб Никитин.

25 октября глава региона принял участие в церемонии прощания с Анатолием Шилиным, которая прошла в Доме культуры Уренского района.

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